Azimut, Equita incrementa target price e conferma Hold

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+3%) ilsu, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, confermando la" sul titolo.Gli analisti evidenziano che Azimut ha chiuso ildel 2024 con un, grazie principalmente a commissioni di performance più elevate (+9 milioni di euro), in parte compensati da costi leggermente più alti.Il dividendo proposto è di 1,75 euro (yield 6,5%) vs. 1,45 euro attesi, con un payout del 61% (su recurring EPS di 2,86 euro), in linea con la guidance di 50-70% dell’utile netto ricorrente. Lasarà presentata nel 2025.Equita ha effettuato un, principalmente per incorporare un tax-rate più basso e un effetto positivo sugli AUM alla luce dell'andamento dei mercati. Utile 2025/26/27 rivisto a +1/+3/+3% a 421/464/489 milioni di euro.