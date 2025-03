PATRIZIA, EBITDA 2024 in linea con le previsioni e dividendo aumentato a 0,35 euro

PATRIZIA

(Teleborsa) -, società tedesca attiva negli investimenti in economia reale, ha raggiunto undi 45,1 milioni di euro nel(43,6 milioni di euro nel 2023) a metà del range di guidance comunicato.Ilè ammontato a 264,1 milioni di euro (2023: 312,4 milioni di euro) condi 228,4 milioni di euro (2023: 251,1 milioni di euro) che riflettono la base AUM inferiore nonché commissioni inferiori per i servizi di sviluppo immobiliare e la consulenza sui debiti per i clienti. Mentre le commissioni di transazione sono rimaste praticamente invariate, le commissioni di performance sono diminuite in modo significativo a causa dell'attività di realizzazione complessiva ancora bassa negli asset reali. I ricavi netti delle vendite e i proventi da co-investimento pari a 1,2 milioni di euro (2023: 6,7 milioni) e gli altri proventi operativi pari a 41 milioni di euro (2023: 20,6 milioni) hanno sostenuto in modo sostanziale l'EBITDA. In risposta, la società ha avanzato le sue misure per risparmiare sui costi, riducendo le spese operative di 30 milioni di euro a 250,3 milioni di euro.L'della società madre è aumentato considerevolmente nel 2024 e si è attestato a 12,6 milioni di euro (2023: -4,3 milioni di euro). Dividendo proposto per azione di 0,35 euro (+2,9% anno su anno)."Abbiamo gestito la nostra base di costo in modo molto efficace nel 2024 e continueremo a concentrarci sull'efficienza della nostra piattaforma per migliorare la qualità degli utili e la redditività della nostra attività nel 2025 - ha commentatodi PATRIZIA - Prevediamo un ritorno alla crescita organica in AUM, in particolare sulla base del rinnovato interesse degli investitori istituzionali per le opportunità di investimento in asset reali. Allo stesso tempo, ci concentreremo sulla salvaguardia della solidità del nostro bilancio e della flessibilità finanziaria".PATRIZIA prevede che l'AUM si chiuderà in un intervallo tra 58 e 62 miliardi di euro alla fine del, guidato da un contesto di mercato più favorevole, con una maggiore propensione per gli investimenti in immobili e infrastrutture che potenzialmente porteranno a volumi di investimento più elevati. L'EBITDA è previsto in un intervallo tra 40 e 60 milioni di euro con una migliore qualità degli utili di base del suo core business.