Give Back Beauty acquista AB Parfums da Angelini Industries

(Teleborsa) -(GBB) ha siglato un accordo Angelini Industries, già nota come Angelini Beauty, e delle sue controllate con i relativi. Il valore della transazione non è stato reso noto dai due contraenti.La società si occupa di creazione, sviluppo, marketing e distribuzione internazionale dei, tra cui gli italianied alcuni marchi di primario rilievo del gruppo L’Oréal comecon filiali proprie in mercati strategici qualie vanta un’equipe formata da circa 200 dipendenti. Nata nel 2013 come Angelini Beauty, e recentemente ridenominata in AB Parfums, è stata finora parte di Angelini Industries.Con un portafoglio di marchi in continua espansione,a livello mondiale di brand comee tramite partenariati distributivi e modelli di business ibridi di, oltre che incubatore di brand di celebrities, in ambito fragranze, skincare e make-up come Florence by Mills di Millie Bobby Brown e di haircare come Blake Brown di Blake Lively. L’integrazione di AB Parfums renderà GBB un player più forte, capace di operare ancora più efficacemente in un mercato molto competitivo., Fondatore e Presidente di Give Back Beauty, ha spiegato che "AB Parfums opererà all’interno del gruppo GBB come una business unit per brands europei lifestyle e prestige in ambito fragranze e prodotti di bellezza, lasciando invece alla business unit di Parigi la leadership nei marchi di lusso e alle due business unit nord americane la leadership per i marchi americani fashion e per i progetti beauty con celebrities"."Negli anni infatti abbiamo supportato AB Parfums e il suo management, che ringraziamo di cuore per l’ottimo lavoro svolto, nella strategia di consolidamento e di crescita. Oggi riteniamo però che il suo potenziale possa realmente esprimersi al suo massimo nel contesto di GBB", ha dichiarato, CEO di Angelini Industries, spiegando che il Gruppo è "focalizzato sempre più su due principali direttrici di sviluppo: lo storico business farmaceutico e la tecnologia industriale dove nel 2022 abbiamo acquisito il totale controllo di Fameccanica, oggi Angelini Technologies"