Il Cinquecentenario della Battaglia di Pavia all'insegna di arte, cultura, folklore e multimedialità

(Teleborsa) -, un evento epocale che ha segnato la storia d'Europa, si presenta con undi eventi tra. Il programma è stato presentato oggi dal Comune di Pavia, insieme alla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia ed alla Fondazione Monte di Lombardia, con Intesa Sanpaolo come main partner, e l’Università di Pavia a supporto come membro del Comitato Promotore e di Alto Coordinamento.Dallasulla battaglia, la prima in cui le armi da fuoco "fecero la differenza" e cambiarono il corso della storia, allaalla presenza di 500 persone provenienti da tutta Europa, fino al: sono tante e varie le iniziative organizzate per questo importante anniversario.Alla conferenza hanno partecipato il Sindaco di Pavia,, il Vicepresidente della Camera di Commercio di Cremona-Mantov-Pavia,, il Presidente della Fondazione Monte di Lombardia,, componenti del Comitato Promotore per le celebrazioni del Cinquecentenario. Presente in rappresentanza del Rettore dell’Università di Pavia il Prorettore Vicario: il talk un evento epocale nella storia d’Europa seguito dalla proiezione del film di Ermanno Olmi "Il mestiere delle armi" il 6 febbraio; la mostra multimediale "La battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525: i tempi, i luoghi, gli uomini" al Castello Visconteo di Pavia il 14 febbraio; l'anteprima pubblica del primo episodio del documentario "La Battaglia di Pavia e altre storie. Duemila anni di vita di una capitale” venerdì 21 febbraio; la Rievocazione Storica al Castello di Mirabello, con la partecipazione di oltre 500 figuranti provenienti da tutta Europa il 23 febbraio, il Concerto per il Cinquecentenario con la Banda dell’Esercito Italiano il 24 febbraio; Corri Battaglia di Pavia, una gara podistica che attraverserà i luoghi storici della battaglia, il 30 marzo; il Convegno scientifico internazionale "Pavia 1525. Una battaglia epocale in un mondo che cambia", presso l'Università di Pavia e i Collegi Universitari, il 7-9 aprile 2025. E da aprile a giugno 2025, in Santa Maria Gualtieri, la mostra documentale "La miseranda Citade. Pavia assediata 1522-1527" a cura dell’Archivio Storico Civico in collaborazione con la biblioteca civica Carlo Bonetta. Dal 18 settembre in calendario anche la mostra "Pavia 1525: la città, le arti, la battaglia" sempre al Castello Visconteo. Chiuderà ad Ottobre 2025 il Convegno organizzato da ASPEN Institute."Il Comune di Pavia è fortemente impegnato, insieme ai partner di questo importante progetto, per favorirne la migliore riuscita con un investimento in termini di persone, spazi, risorse economiche e strumentali. - ha affermato il- Il nostro intendimento è coinvolgere la città tutta e attirare visitatori dall’Italia e dall’estero con una eterogeneità e varietà di offerta che intercetti pubblici diversi e testimoni la ricchezza del nostro patrimonio storico-artistico-culturale oltre che naturalistico ed enogastronomico. La ricorrenza del Cinquecentenario è straordinaria occasione di promozione della nostra comunità e del nostro territorio che attraverserà il 2025 per proseguire e consolidarsi nel futuro".Il Presidente della Fondazione Monte di Lombardia,, ha dichiarato che si tratta di un’occasione, più unica che rara, di un rilancio a livello nazionale e internazionale della città di Pavia, della sua storia e della sua cultura. Fondazione Monte di Lombardia si è fatta carico di oneri significativi proprio nella prospettiva, ancor prima sociale che culturale, di consentire questa ribalta che avrà riflessi importanti nel futuro, almeno così si spera, per la Comunità pavese anche in una visione di micro-sistema delle rappresentanze socio-economiche".Il Vicepresidente della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia,ha anticipato "ci aspettiamo turisti da tutta Europa, in particolare da Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e Austria, cioè da quelle nazioni che all’epoca parteciparono con il maggior sforzo di uomini e di mezzi allo scontro. La città di Pavia, ma tutto il territorio provinciale, quindi anche l’Oltrepò e la Lomellina, saranno chiamati alla migliore ospitalità per i turisti, con l’accoglienza e con i prodotti ed i piatti tipici della eccezionale tradizione culinaria pavese".ha ricordato che "la battaglia di Pavia rappresenta un vero spartiacque della storia moderna. A 500 anni dalla sua ricorrenza, il programma di eventi offre senz’altro un’occasione per far conoscere Pavia e per ricordare i molteplici aspetti politici, artistici, sociali e culturali che dalla battaglia derivarono".