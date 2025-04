Tra bellezza e sostenibilità: il viaggio italiano all’Expo 2025 Osaka con Rosa Mundi

(Teleborsa) -sono le due parole chiave dell'esperienza italiana all': il Padiglione Italia, progettato da, è un vero e proprio ecosistema vivente che è in linea con uno dei temi principali dell'Expo, "Saving Life" e che rappresenta "una nuova idea di società e città in cui le relazioni fra uomo, arte, ambiente e storia possano materializzarsi".L'Italia lascia il segno nel campo che conosce meglio, quello della: entrando nel Padiglione si respira, dai colori dei quadri rinascimentali all'artigianato, dalla socialità alla celebrazione del genio italiano nella storia.E' in questa cornice cheha portato la sua opera, un estratto di quanto è stato già esposto alla Biennale di Venezia nel 2022 sotto il nome di, un corpus formato dariciclata dal mare, tempera naturale e organica marina ricavata dall’artista dalle meduse che spiaggiano sulla spiaggia del Bacan, nell’isola di San Erasmo nella laguna veneta, e ad una valigia di marmo nero con fossili e da altre due opere selezionate ed esposte, invece, per il Padiglione Italiano alla Biennale di Durazzo nel 2024.Ad Osaka Rosa Mundi ha portato, accompagnate ognuna da una, e una scultura umanoide che rappresenta ildi Collodi, interamente scolpito in legno, bifacciale con due lunghi nasi e con, al posto delle fasce muscolari, strisce in vetro e plastica su cui Rosa Mundi ha riportato per intero il, padre indiscusso della statistica alla base del processo ricognitivo dell’intelligenza artificiale.L’insieme di queste opere forma, che è stato oggetto di una importante conferenza tenuta dall’artista lo scorso 30 gennaio, cone il mecenateal Conrad di Osaka, in cui un selezionatissimo pubblico di esperti giapponesi ha avuto l’occasione di ascoltare il manifesto neo-spazialista, fondato trent’anni fa, dall’artista Rosa Mundi.L'Umanità in viaggio di Rosa Mundi racconta il, affrontando le tappe fondamentali dell’evoluzione umana in una rappresentazione celebrativa delle eccellenze della nostra Italia nei secoli: da Vitruvio a Aldo Manuzio, da Leonardo da Vinci ad Alessandro Volta, da Antonio Meucci a Guglielmo Marconi, Carlo Collodi a Umberto Boccioni.Importantissimo, nel percorso dell'artista e nel rapporto con l'Expo di Osaka, il: Rosa Mundi da anni sperimenta l'utilizzo di, come vetro, plastica, legno e tessuti e nel 2016 ha fondato la, ispirata ai concetti cardine elaborati del padre dell’arte contemporanea Vasilij Vasil’evic Kandinskij, che cataloga gli artisti nei singoli padiglioni prescindendo dalla loro nazionalità e dando spazio invece alla loro prospettiva essenzialmente spirituale, generando così la denominazione dei Padiglioni Abramitico, Buddista, Induista, Esoterico, Zorastriano, Sciamanico, Religioni Perdute, Filosofico, Scientifico, Digitale e Sportivo.Le opere di Rosa Mundi, che celebrano l'inestimabile patrimonio immateriale e secolare dell'Italia, sono state fortemente volute dal Commissario Generale per l'Italia Ambasciatore Mario Vattani con il patrocinio e la collaborazione del Consolato Generale d'Italia in Giappone, Console Filippo Manara ed il Presidente della VII Commisisone Permanente Cultura, Istruzione e Spettacolo alla Camera On. Federico Mollicone."Le mie opere nascono a Venezia, dove sono nata e cresciuta, nella città perenne del futuro, dove il tempo e lo spazio galleggiano sospesi, come l'acqua che porta in grembo e culla da millenni, intrecciando il passato con il presente – ha dichiarato Rosa Mundi - Nella mia arte c'è soprattuo lei, Venezia, la sua luce, i riflessi della laguna, il legno delle forcole e delle paline delle barche. Sapere che un estratto delle mie opere è custodita ed esposta nel Padiglione Italia all'Expo 2025 nell'isola di Yumeshima ad Osaka, sulla costa pacifica Giapponese, accanto ai grandi della storia dal Tintoretto, al Caravaggio, all'Atlante Farnese al Codice Atlantico di Leonardo da Vinci e Forme Uniche di Umberto Boccioni è per me una vera e grande emozione. La mia umanità in viaggio è sempre pronta a salpare verso nuove sfide, in primis la divulgazione della storia dell'uomo, in particolare un elogio del genio italiano di tutti i tempi nel campo scientifico, artistico e letterario. Spero di contribuire in piccola parte alla divulgazione della storia della nostra incredibile e meravigliosa Italia narrando al pubblico giapponese ed internazionale alcuni momenti particolarmente cruciali della nostra storia tra le fibre e le trasparenze delle mie opere, secondo manifesto neospazialista che scrissi oltre trent'anni orsono”