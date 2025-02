Gruppo FS: al via la campagna di comunicazione sui cantieri programmati nel 2025

(Teleborsa) - È partita la campagna informativa e di comunicazione disui cantieri programmati per il 2025. La campagna ha l'obiettivo di informare i passeggeri nelle stazioni, attraverso i canali social, i media tradizionali e il sito del Gruppo FS, anche grazie a una sezione dedicata.è il claim della campagna ideata per infondere consapevolezza dei benefici che conseguiranno dagli interventi previsti sull'infrastruttura, funzionali a garantire una maggiore qualità del servizio in termini di prestazioni e puntualità."Obiettivo della campagna – fa sapere RFI in un a nota – è arrivare al cittadino in modo tempestivo e capillare. Tramite unè possibile raggiungere una pagina web che riporta lo stato di avanzamento dei lavori in corso e le informazioni utili per programmare il proprio viaggio in caso di interruzioni di linea. L'Italia si sta trasformando e lo sta facendo con un piano di ammodernamento straordinario senza precedenti. Nei cantieri squadre di tecnici e operai sono al lavoro per preparare la rete del futuro. La sfida del PNRR è al centro dell'attenzione, Rete Ferroviaria Italiana ha già investito più di 10 miliardi dei circa 22 previsti dal piano per realizzare infrastrutture e opere mai viste prima".Nel dettaglio, la campagna ha già interessato le. In questi giorni, invece, sta raggiungendo i, dove la campagna è dedicata agli interventi di potenziamento delle linee nel nodo di Genova che permetteranno di separare i traffici regionali e metropolitani da quelli a lunga percorrenza e merci, con possibilità di incrementare la frequenza dei treni. In Lombardia, invece, la campagna è dedicata agli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico dei corridoi merci lungo le direttrici internazionali, alla riconfigurazione del nodo di Bergamo e al rinnovo di alcune stazioni."Ogni dettaglio dei lavori programmati – conclude la nota – è stato studiato con cura per minimizzare gli inconvenienti temporanei e massimizzare i benefici a lungo termine, per tutti".