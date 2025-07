De' Longhi, ricavi a doppia cifra nel primo semestre. CEO: "Alziamo la nostra guidance per il 2025"

De' Longhi

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2025 il gruppoha registratopari a 1.584,2 milioni, in crescita dell'11,3%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre l' adjusted Ebitda si attesta a 240,7 milioni, pari al 15,2% dei ricavi (rispetto al 14,4% dello scorso anno). L'di competenza del Gruppo è pari a € 116,6 milioni (+9,8% rispetto al 1° semestre 2024).Laè positiva per 345,8 milioni.a commento dei risultati: “Nel secondo trimestre del 2025, il Gruppo ha proseguito il suo solido percorso di crescita, consolidando i recenti risultati positivi. La nostra strategia di espansione e diversificazione geografica e di segmento, sostenuta da un solido portafoglio di brand e prodotti, unita alla creazione ed al rapido sviluppo della divisione del caffè professionale, ci ha permesso nuovamente di crescere più del mercato, con un livello best-in-class di adj. Ebitda al 15,2% nel primo semestre. La divisione professionale ha registrato una crescita di oltre il 20% per il secondo trimestre consecutivo, grazie alla strategica business combination tra La Marzocco ed Eversys. Entrambi i marchi hanno conseguito ottimi risultati nel mercato out of home, supportati dall'eccellenza dei nostri prodotti nei segmenti premium. Inoltre, le iconiche linee Mini e Micra di La Marzocco stanno guidando la rapida espansione del mercato domestico, grazie alla straordinaria brand awareness e alle partnership esclusive. La divisione household ha contribuito significativamente con una robusta crescita ad un tasso high-single-digit. Questa eccezionale performance è il risultato della nostra efficace strategia di innovazione di prodotto e di comunicazione, che sarà presto ulteriormente rafforzata dal lancio globale della terza entusiasmante campagna sul caffè con Brad Pitt., pur continuando a monitorare attentamente le persistenti incertezze geopolitiche e tariffarie. Prevediamo ora una crescita dei ricavi compresa fra il 6% e l’8% e un Ebitda adj. fra 590 e 610 € milioni per il nuovo perimetro".