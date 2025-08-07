FS, treni: cresce puntualità in Italia (+10% su luglio 2024)

(Teleborsa) - FS segna un nuovo importante traguardo nel mese di luglio
: la puntualità dei treni migliora sensibilmente rispetto allo stesso periodo del 2024, con un incremento generale di 10 punti percentuali per l’Alta Velocità. Un risultato che premia l’impegno quotidiano del Gruppo FS e di Rete Ferroviaria Italiana nel garantire un servizio sempre più affidabile e di qualità.
Nel dettaglio: Treni Alta Velocità (AV): puntualità al 71,3%, in forte crescita rispetto al 61,1% di luglio 2024; Intercity: dal 72,8% al 78,2%.; Treni Regionali: si passa dall’87,2% all’89,9%
.
Un risultato particolarmente significativo
considerando che sulla rete ferroviaria italiana sono attualmente attivi circa 1.200 cantieri, indispensabili per modernizzare l’infrastruttura, aumentarne la sicurezza e raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR.
Per accompagnare i viaggiatori
durante questo periodo di trasformazione, FS ha potenziato i servizi di assistenza e informazione. Sulle Frecce, gli Intercity e Regionale Trenitalia sono stati installati circa 250mila QR Code “Trenitalia in viaggio con te”, per offrire aggiornamenti in tempo reale e supporto immediato.
A questo si affianca la campagna informativa lanciata da RFI da febbraio 2025, che racconta il lavoro sui cantieri attraverso stazioni, canali social, media tradizionali e il sito del Gruppo FS
, con una sezione interamente dedicata.