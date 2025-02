Banche in denaro dopo report Morgan Stanley. In pole MPS

MPS

BPER

Mediobanca

BPM

Unicredit

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Acquisti in Borsa sui titoli bancari, conmaglia rosa in rialzo del 4% in vetta alle principali blue chips. Bene anche(+5,56%), seguita dache balza del 2,02%: gli analisti dihanno confermato il giudizio "Overweight" con target price alzato a 20 euro dai 17,5 indicati in precedenza.In salita anche(+1,94%) e(+1,90%) su cui sempre Morgan Stanley ha confermato la raccomandazione "EqualWeight" e rivisto al rialzo, rispettivamente, il prezzo obiettivo a 8,70 (da 7,60) e a 47 euro (da 45)."Continuiamo a ritenere che i principali catalizzatori per UniCredit e BPM si concentrino sull'M&A, per le quali sussistono incertezze sui tempi e sui prezzi delle offerte", scrive Morgan Stanley che su Mediobanca ha ribadito "la preferenza per una minore sensibilità del margine di interesse ai tassi e per flussi di ricavi più diversificati", giudicando positivamente il "modello di business che beneficia di tassi più bassi alla base delle commissioni di Corporate & Investment Banking e Wealth Management".Fra gli altri player del settore,balza dell'21,36%.