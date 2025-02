Ita Airways, in vendita i voli in codeshare con le compagnie del gruppo Lufthansa

(Teleborsa) - Annunciato dal'avvio dellanello specificoper viaggiare a partire dal prossimo 30 marzo. Questi accordi di codeshare – si legge in una nota – "offrono ai passeggeri la possibilità di volare con un unico biglietto verso la destinazione desiderata, effettuando il check-in presso l'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio direttamente all'arrivo, nell'aeroporto di destinazione finale". I passeggeri di Ita Airways "potranno godere di una maggiore scelta e flessibilità, con accesso a oltre 100 nuovi collegamenti già a partire dalla prossima stagione estiva"."Dopo averlo anticipato lo scorso 3 febbraio oggi confermiamo il raggiungimento di questo significativo traguardo – ha detto–. Gli accordi di codeshare con le compagnie del Gruppo Lufthansa rappresentano un passo fondamentale verso un importante incremento della connettività per i nostri passeggeri, che potranno beneficiare di collegamenti verso oltre cento nuove destinazioni. Questa collaborazione non solo migliorerà l'esperienza di viaggio dei nostri clienti, ma inaugura anche una fase di sinergie strategiche destinate a rafforzare la nostra posizione sul mercato. Continueremo a garantire un servizio di altissima qualità, che unisce l'eccellenza operativa del Gruppo Lufthansa all'ospitalità e all'eleganza del made in Italy che contraddistinguono Ita Airways".Sempre oggi– a margine di un convegno dell'Enac sul trasporto aereo – ha annunciato la presentazione del"Tra 6-8 settimane l'abbiamo pronto. Parliamo di quello a 5 anni, non quello a medio termine", ha spiegato l'ad. Eberhart ha, inoltre, confermatodopo l'ingresso di Lufthansa. Abbiamo cominciato a parlare con loro e abbiamo capito certe loro necessità. Siamo disponibili ad andare incontro a queste necessità come primo passo. Rimaniamo nel dialogo" ha detto l'ad di Ita Airways.Nel suo intervento Eberhart ha sottolineato la"Noi – ha detto l'– puntiamo molto sull'intermodalità, ma ci vorrebbero investimenti maggiori nelle infrastrutture". Sul fronte delle emissioni, Eberhart ha aggiunto: "In Ita Airways siamo messi abbastanza bene anche grazie al fatto che la compagnia è stata creata 3 anni fa, quindi con più tecnologia nuova. Nei prossimi anni avremo il 90% di nuove tecnologie con una maggiore efficienza del 20-25% sul fronte delle emissioni”.