Lufthansa conferma outlook nonostante incertezza da tensioni commerciali

Lufthansa

(Teleborsa) - Il Gruppoha aumentato il suoneldel 10% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 8,1 miliardi di euro (anno precedente: 7,4 miliardi di euro). La società ha registrato una(EBIT rettificato) di 722 milioni di euro, in miglioramento rispetto all'anno precedente (anno precedente: -849 milioni di euro). Il margine EBIT rettificato è migliorato al -8,9% (anno precedente: -11,5%). Ildel Gruppo è sceso a -885 milioni di euro (anno precedente: -734 milioni di euro)."La domanda globale di viaggi aerei continua a crescere - ha commentato il- Nonostante tutte le incertezze geopolitiche, rimaniamo quindi sulla buona strada della crescita, siamo ottimisti per l'estate e manteniamo le nostre previsioni positive per il 2025. Nel primo trimestre, le nostre compagnie aeree sono state in grado di vendere la loro capacità ampliata a rendimenti più elevati sul mercato".Ilè salito a circa 1,8 miliardi di euro nel primo trimestre (anno precedente: 1,3 miliardi di euro). La variazione è dovuta principalmente al miglioramento del capitale circolante, in relazione all'aumento stagionale delle vendite di biglietti. Considerando il calo degli investimenti netti, ilè migliorato, attestandosi a 835 milioni di euro (anno precedente: 305 milioni di euro). L'è sceso a 5,3 miliardi di euro rispetto alla fine del 2024 (31 dicembre 2024: 5,7 miliardi di euro).Il colosso tedesco prevede "". Le destinazioni di vacanza più gettonate sono le destinazioni del Mediterraneo, in particolare Spagna, Italia e Grecia. "Anche la domanda di viaggi a lungo raggio rimane stabile - si legge nella nota sui conti - Questo vale anche per i voli da e per il Nord America, dove le vendite di biglietti per il secondo trimestre sono in aumento rispetto all'anno precedente. Tuttavia, le incertezze macroeconomiche, in particolare le tensioni commerciali tra Stati Uniti, UE e altre regioni, rendono difficile prevedere con precisione i prossimi trimestri. La".Il Gruppo haper monitorare attentamente gli sviluppi attuali e, se necessario, reagire rapidamente e in modo flessibile a qualsiasi indebolimento della domanda, ad esempio adeguando la capacità. L'azienda ritiene inoltre che i potenziali cambiamenti del mercato offrano opportunità. Ad esempio, un ulteriore calo dei prezzi del cherosene potrebbe contrastare le fluttuazioni temporanee della domanda.Nonostante le incertezze, Lufthansaper l'intero anno con un risultato operativo (EBIT rettificato) significativamente superiore all'anno precedente (1.645 milioni di euro).