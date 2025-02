Intuit, il trimestre batte il consensus. Guidance confermata

Intuit

(Teleborsa) - Risultati trimestrali solidi perche conferma le previsioni per l'intero anno.L'azienda di Mountain View ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio 2025 consaliti da 353 milioni, pari a 1,25 dollari per azione, a 471 milioni (1,67 dollari). Su base rettificata, l'si è attestato a 3,32 dollari, sopra ai 2,57 dollari del consensus.sono cresciuti da 3,39 a 3,96 miliardi, anche in questo caso sopra i 3,83 miliardi stimati dagli analisti.Alla luce dei risultati gli analisti dihanno confermato il giudizio "buy", ma hanno tagliato il target di prezzo da 780 dollari a 740. Intuit ha incassato un upgrade, invece, da, sul titolo da "Equalweight" a "Overweight". Il nuovo obiettivo di prezzo è 730 dollari.