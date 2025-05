Intuit in rally grazie a trimestrale e guidance sopra attese

Intuit

società produttrice di software finanziari

(Teleborsa) - Grande giornata perche sta mettendo a segno un rialzo dell'8,63%.L'azienda specializzata in software per fisco e contabilità viene premiata dal mercato per aver battuto il consensus con i conti del terzo trimestre. Il gruppo di Mountain View ha registrato un EPS rettificato di 11,65 dollari contro i 10,93 dollari stimati dagli analisti. Isono cresciuti da 6,73 a 7,75 miliardi e rispetto ai 7,57 miliardi attesi dal mercato.un utile per azione (EPS) nella forchetta 20,07-20,12 dollari, contro i 19,40 previsti dagli analisti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,41%, rispetto a -1,93% dell').L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 733,8 USD. Primo supporto visto a 713,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 703,7.