CME Group lancerà i futures Solana il 17 marzo

(Teleborsa) -, il principale marketplace mondiale di derivati, ha annunciato i, in attesa della revisione normativa. I partecipanti al mercato avranno la possibilità di negoziare sia un contratto di piccole dimensioni (25 SOL) sia un contratto di dimensioni maggiori (500 SOL)."Con il lancio dei nostri nuovi contratti future SOL, stiamoper un set più ampio di prodotti regolamentati per gestire il rischio di prezzo delle criptovalute - ha affermato Giovanni Vicioso, Global Head of Cryptocurrency Products presso CME Group - Mentre Solana continua a evolversi nella piattaforma preferita da sviluppatori e investitori, questi nuovi contratti future forniranno uno strumento efficiente in termini di capitale per supportare le loro strategie di investimento e copertura".I future SOL di CME Group saranno, che funge da tasso di riferimento giornaliero del prezzo in dollari USA di SOL e viene calcolato quotidianamente alle 16:00 ora di Londra.I future SOL si uniranno alladell'azienda che include. I dati del trading da inizio anno includono: volume medio giornaliero di 202.000 contratti, in aumento del 73% anno su anno; average open interest di 243.600 contratti, in aumento del 55% anno su anno; oltre 11.300 account unici che effettuano trading.