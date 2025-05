DBA Group, firmata cessione del 70% di Actual IT a Telelink Business Services Group

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, harelativo alladel 70% del capitale sociale detenuto in Actual IT d.d. a Telelink Business Services Group AD (TBS).Il perfezionamento dell'operazione è subordinato al soddisfacimento, prima del closing, di alcune condizioni sospensive, tra cui, in particolare, l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità Antitrust che presumibilmente avverràLa cessione consente a DBA Group di capitalizzare gli investimenti compiuti negli anni nel settore ICT nei Balcani, mantenendo la presenza strategica nella telematica applicata alla logistica. L'operazione rafforza il focus del Gruppo sul mercato domestico ed europeo nei settori dell'ingegneria, del project management e dei servizi ICT per le infrastrutture. Le risorse finanziarie derivanti dalla transazione contribuiranno ae a supportare la crescita, sia organica che attraverso