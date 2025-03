Giorgetti esprime soddisfazione per dati PIL e deficit

(Teleborsa) -. E' il commento del ministro dell'Economiaall'uscita dei dati Istat relativi al PIL ed ai conti pubblici , che definisce "confortanti" e motivo di "soddisfazione" per l'esecutivo.L'Istituto di statistica, infatti, ha confermato questa mattina una, mentre il rapportoda -7,2 % nel 2023. Il saldo primario (indebitamento netto meno spesa per interessi) è stato pari a +0,4% (-3,6% nel 2023)."L'avanzo primario certificato oggi dall'Istat è una. La crescita corrisponde a quella che avevamo aggiornato a dicembre", sottolinea Giorgetti, aggiungendo "non possiamo fermarci,, non solo italiano, ma che coinvolge tutta Europa".. Secondo l'"il Paese resta bloccato, con il Pil che cresce sempre del solito zero virgola". "Il fatto grave è che," - si sottolinea - Se si considera che la spesa dei consumatori rappresenta, in valori concatenati, il 55,56% di tutto il Pil, è chiaro che fino a che non viene ridata capacità di spesa agli italiani, al 50% meno abbiente della popolazione, il Pil aumenterà sempre in modo asfittico"".Per il, i dati "attestano ancora una volta la", ma "ciò che desta particolare preoccupazione è come le famiglie abbiano modificato i propri consumi", eliminando il non necessario. Di qui, "l’esigenza diper far ripartire i consumi interni, che rappresentano il vero motore della nostra economia".giudica i dati sulla spesa delle famigliee nota che "il calo dell’inflazione ha mancato di tradursi in un’accelerazione della spesa, confermando la grande prudenza che impronta oggi le scelte di consumo delle famiglie". "Alla luce di questi dati, ci sembra, ed evitare che il fiscal drag continui a mordere il recupero del potere d’acquisto dovuto ai rinnovi contrattuali", conclude.