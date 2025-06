L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Trump: un debito da 36.000 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La crescita monstre del debito e degli interessi sulstanno mettendo in discussione l'incontrastata superiorità del dollaro e la credibilità degli Stati Uniti, mentre Trump continua a perseguire una politica incentrata sulle sue promesse elettorali, a scapito della credibilità degli Stati Uniti. E' quanto emerge dall'ultimadell'economista A, che parla dell'abnorme debito pubblico americano.Il debito pubblico degli Stati Uniti ha raggiunto a maggio 2025 i, pari a circa il. Questo importo in forte trend crescente è detenuto per circa un 25% da investitori esteri. Tra questi, primeggia il Giappone che detiene il 12% della quota estera, segue la Cina che detiene il 9% di questa quota e, successivamente, l'insieme dei Paesi europei, che detengono il 30% della quota di debito estero. Ovviamente, il problema è che questo debito pubblico monstre ha finito per generare unaltrettanto monstre, che raggiungerà a breve iLa crescita del debito degli Stati Uniti dipende essenzialmente da un progressivo aumento delinteso come squilibrio tra entrate e uscite della Pubblica Amministrazione. Questo deficit si è attestato, nel 2024,. Per comprendere la gravità di questo dato basterà ricordare che il Patto di Stabilità prevede che i Paesi europei mantengano il loro rapporto deficit/PIL al di sotto del 3%. Da sottolineare, infine, il fatto che questo deficit di bilancio degli Stati Uniti è fortemente, inteso come squilibrio tra import ed export di merci. Questo deficit ha raggiunto nel 2024 i. Da qui la nota pantomima sui dazi trumpiani.Il problema è che verosimilmente ildestinato ad aumentare ulteriormente, tant'è vero che l'Ufficio Bilancio delCongresso prevede che questo rapporto raggiungerà il. E questo anche perché la nuova legge fiscale di Trump, la, grazie ai notevoli sgravi fiscali previsti per soddisfare le promesse elettorali, farà lievitare il debito pubblico di ulteriorinei prossimi 10 anni. E ben poco potranno fare i dazi trumpiani per correggere questa traiettoria, visto che forse riusciranno a coprire solo un 20% del previsto aumento del debito pubblico.Dunque, ci troviamo a fronte di un deficit e di un debito che sarebbe insostenibile per qualsiasi paese normale, ma ad oggi gli Stati Uniti non sono un paese normale, perché circa il 60% delle riserve valutarie mondiali e il 90% delle transazioni valutarie mondiali sono espresse in dollari. Di conseguenza, grazie al", finché regge la diga della, il suo debito monstre rimarrà sempre e comunque sostenibile.Il punto semmai è che piccole crepe iniziano ad aprirsi in questa diga della credibilità: il declassamento del rating degli Stati Uniti, il rendimento dei titoli pubblici alle stelle, la deleteria guerra dei dazi, la battaglia aperta con la Fed e tante altre. Il problema è che,, non interessano queste crepe nella credibilità degli Stati Uniti, perché a lui e al suo superego, termine del suo mandato.