ASML, sovranità tech e controlli su export hanno portato clienti a rimanere cauti

ASML

(Teleborsa) - La big europea dei semiconduttoriha detto che l', tra cui la sovranità tecnologica e i controlli sulle esportazioni, hae a controllare più attentamente le spese in conto capitale e il flusso di cassa nel 2024. Lo si legge nel report annuale della multinazionale olandese.In particolare, viene sottolineato che la capacità di fornire sistemi e servizi in determinati paesi come la Cina è statae continua a essere influenzata dalla capacità di ottenere le licenze e le approvazioni richieste.Gli sviluppi apparsi negli ultimi anni, tra cui la, potrebbero anche portare a cambiamenti a lungo termine nel commercio globale, nella concorrenza e nelle catene di fornitura tecnologiche, che potrebbero influire negativamente sull'attività e sulle prospettive di crescita. I clienti inhanno rappresentato il 36,1% delle vendite nette totali del 2024. I paesi interessati dalle restrizioni del controllo delle esportazioni possono anche introdurre misure per contrastare l'impatto di altri paesi, azioni o normative, il che potrebbe comportare normative contrastanti e responsabilità legali.Anche iASML possono avere un impatto sulla nostra attività. Ad esempio, alcune delle strutture, della catena di fornitura e dei clienti si trovano a. I clienti a Taiwan hanno rappresentato il 15,4% delle vendite nette totali del 2024 e il 29,3% delle vendite nette totali del 2023. Taiwan ha uno status politico internazionale unico. I cambiamenti nelle relazioni tra Taiwan e Cina, le politiche del governo taiwanese e altri fattori che influenzano l'ambiente politico, economico o sociale di Taiwan potrebbero, ad esempio, avere un impatto sulla capacità di servire i clienti a Taiwan. Inoltre, alcune delle strutture, così come la catena di fornitura e i clienti, si trovano in. I clienti in Corea del Sud hanno rappresentato il 22,7% delle vendite nette totali del 2024 e il 25,2% delle vendite nette totali del 2023. Inoltre, ci sono tensioni tra Corea del Sud e Corea del Nord. Un peggioramento delle relazioni tra quei paesi o lo scoppio di una guerra nella penisola coreana potrebbero avere un impatto sulla nostra capacità di servire i clienti.