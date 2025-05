Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,54%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,48%, portandosi a 5.945 punti. Guadagni frazionali per il(+0,2%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,37%).Sul fronte di politica monetaria, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha dichiarato che i tassi potrebbero rimanere alti ancora a lungo.Tra i dati macro in agenda oggi, sono giunti segnali contrastanti dal mercato edilizio americano, con la crescita di nuovi cantieri e il calo dei permessi. Ieri è emerso che, negli Stati Uniti, i prezzi alla produzione ad aprile sono calati più delle attese, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate in linea con il consensus. Infine la produzione industriale di aprile è diminuita leggermente più del previstoIn buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,56%),(+1,02%) e(+0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,37%),(+2,47%),(+1,83%) e(+1,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.(+5,29%),(+3,26%),(+2,56%) e(+2,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,88%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.