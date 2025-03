Banca Akros aderisce a mercati legacy di Euronext con negoziazione in Best Execution

Banco BPM

Euronext

(Teleborsa) -(Gruppo) hadi Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona e Oslo. Banca Akros, in qualità di aderente diretto a tali mercati, potrà quindi offrire soluzioni di trading ed esecuzione ordini ancora più evolute, automatizzate e Mifid Compliant.Ila tal fine. SABEequity garantisce l'accesso alla negoziazione di tutte le azioni europee quotate su tutti i mercati regolamentati europei - inclusi i mercati domestici - ponendoli in competizione con le sedi di negoziazione alternative."Quest'estensione dell'operatività in ambito equity offre ai clienti di Banca Akros un'ulteriore occasione per sperimentare l'efficienza, la versatilità e l'unicità del sistema SABE su una scala ancora più ampia - commenta- In questo contesto, lo sviluppo della collaborazione con Euronext ci permette di accrescere la nostra offerta complessiva relativa all'accesso ai mercati equity internazionali e testimonia, inoltre, la costante attenzione di Banca Akros verso l'innovazione di prodotto, di servizio e tecnologica: un'attenzione che, del resto, contraddistingue il Gruppo Banco Bpm nel suo complesso"."Siamo lieti di accogliere Banca Akros sui mercati azionari di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona e Oslo - dice- La collaborazione con, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, e l'integrazione dei mercati azionari del gruppo in aggiunta a quello di Milano all'interno di SABE Equity permetterà di rafforzare ulteriormente la presenza internazionale, grazie ad un accesso unico al più ampio pool di liquidità azionaria in Europa, e alle relative sinergie su tutta la catena del valore dal trading al post-trading".