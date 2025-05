Aquafil, Banca Akros avvia copertura con Buy e TP a 2 euro

Aquafil

(Teleborsa) - Banca Akros hasul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, con raccomandazione "" e target price diper azione, con un upside potenziale del 57%.Gli analisti scrivono che, tra il 2021 e il 2024, Aquafil ha registrato una, dall'inflazione dei costi delle materie prime e dalle mutevoli dinamiche della domanda. I ricavi hanno raggiunto il picco nel 2022 a 612,9 milioni di euro, per poi scendere a 542,1 milioni di euro nel 2024 (-6% di CAGR), principalmente a causa dell'adeguamento dei prezzi in seguito all'andamento delle principali materie prime e alla domanda in Nord America. L'EBITDA ha seguito un andamento simile, scendendo da 77,0 milioni di euro nel 2021 a 47,5 milioni di euro nel 2023, per poi riprendere a 62,4 milioni di euro nel 2024. La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è migliorata da 242,8 milioni di euro nel 2023 a 213,5 milioni di euro nel 2024, supportata da un aumento di capitale di circa 40 milioni di euro.Il gruppo ha presentato a settembre 2024 uncon KPI per il 2025-26, che prevede un EBITDA 2026 di 90-96 milioni di euro con un indebitamento netto di 157-167 milioni di euro. Le stime di Banca Akros si avvicinano al limite inferiore di tale intervallo, includendosugli effetti indiretti dei dazi sull'economia (rispetto alla revisione del PIL del FMI di aprile 2025), la recente svalutazione del dollaro statunitense e la diversa base per i dati effettivi del 2024 (il piano aziendale è stato pubblicato ancora con i dati di bilancio 2024). Nel complesso, il broker prevede una solida generazione di FCF (43 milioni di euro nel 2025-26), a supporto di un debito netto in calo a 170 milioni di euro entro la fine del 2026.