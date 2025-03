Banco Desio, S&P conferma rating livello investment grade "BBB-/A-3"

Banco Desio

(Teleborsa) - L’agenzia di rating, a seguito del completamento del processo di valutazione, ha assegnato ai seguenti rating: Long-term Issuer Credit Ratinge Short-Term Issuer Credit RatingIl livellodel rating assegnato da S&P, con, evidenzia una valutazione positiva principalmente in relazione ai seguenti aspetti:coniugata con attenta gestione dei rischi;prevista dal piano industriale, mantenendo buoni profili di asset quality, patrimoniali e di liquidità;che ha favorito un elevato livello di patrimonializzazione della Banca;, con posizionamento consolidato nel centro-nord Italia."La valutazione della primaria Agenzia S&P Global Ratings è per noi motivo di grande soddisfazione perché riflette gli ottimi risultati conseguiti negli anni dal Banco Desio in termini di redditività, efficienza e rafforzamento patrimoniale", commentaAmministratore Delegato di Banco Desio, spiegando che la valutazione di 'investment grade' "riconosce la sostenibilità del nostro business model e rappresenta un importante fattore abilitante per continuare nel nostro percorso di crescita nelle aree territoriali ad alto potenziale di sviluppo economico in cui siamo presenti”.Leoggi hanno chiuso gli scambi in Borsa in forte rialzo, in un comparto bancario molto be comprato.