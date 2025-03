Piaggio, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

Piaggio

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-12%) ilsu, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, confermando la" sul titolo dopo la pubblicazione dei risultati 2024 Piaggio non ha fornito guidance sul 2025 maindicando che: il 2025 potrà evidenziare una crescita del fatturato YoY ma che il contesto macro rimane complicato (vs Equita prev. +3%, Consensus +4,5%); l'obiettivo è confermare la marginalità del 2024 (16,9% vs Equita prec./consensus 17,1%) nonostante vi siano dei potenziali headwinds (costo dell'elettricità/tariffe)."Lache riporta la leva finanziaria in area 2,0x (2,2x includendo il factoring), un livello gestibile ma da monitorare - si legge nella ricerca - Continuiamo a pensare che il contesto operativo rimarrà sfidante per Piaggio con limitata visibilità sull'inversione di tendenza della top-line soprattutto in Europa dove rimaniamo cauti sulla sostenibilità dei risultati data la significativa crescita dei segmenti premium nel periodo 2021-23 (con price mix circa +30% vs 2019)".