WIIT, crescita a due cifre per ricavi e utile nell'esercizio 2024

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, che chiude con un, in crescita a doppia cifrarispetto agli 8,3 milioni dell'anno precedente."Il 2024 è stato un altro anno di forte crescita organica a cui abbiamo aggiunto una intensa attività di M&A con tre acquisizioni concluse, di cui due in Germania e una in Svizzera, entrando in un nuovo mercato. Il backlog al 1 gennaio ha raggiunto il valore record di quasi Euro 250 milioni e ci dà grande visibilità sui numeri del 2025", ha commentatoAmministratore Delegato di WIIT, aggiungendo "ci attendiamo per l’anno in corso un ulteriore miglioramento della marginalità, in particolare in Germania, grazie alle sinergie di costo in corso post fusione in WIIT AG delle 5 aziende acquisite, unitamente a una crescita dei ricavi a livello di Gruppo che ci aspettiamo high single digit".Il 2024 ha portato risultati particolarmente positivi in termini dirisetto ai 130,1 milioni del 2023, guidati in particolare dalla crescita organica in Germania e in Italia e dal contributo delle società/rami d’azienda acquisiti Edge&Cloud, Econis AG e Michgehl & Partner.L'asi è attestato a 58,0 milioni, +14,4% rispetto ai 50,8 milioni del 2023, con un margine sui ricavi di Gruppo pari al 36,6% (39% nel 2023), impattato dalle recenti acquisizioni, le cui sinergie di costo sono attese nel corso dei prossimi 12 mesi. Il margine 'like for like' sarebbe stato al 41,1% in aumento di 210punti base rispetto al 2023. In miglioramento il margine in Italia pari al 46,1% da 43,0% nel 2023 e di WIIT AG in Germania 'like for like' (esclusa Gecko) al 41,1% dal 36,1% nel 2023. Lè salito a 29 milioni, +3,6% sul 2023, cn margine al 18,3% (21,5% nel 2023).Ilal 1° gennaio 2025 si è ammontava arispetto all’anno precedente (150 milioni) grazie al, all’Upselling sui clienti esistenti supportato dai numerosi rinnovi di contratti pluriennali e all’ingresso di nuovi clienti grazie alla crescita dei servizi di Secure Cloud e Cyber Security sia in Italia che in Germania.All'assemblea, convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2025, sarà Propostoper ciascuna azione WIIT in circolazione.