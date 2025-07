Partecipate statali in Borsa, la quota del MEF balza a 90 miliardi di euro

Fincantieri

Leonardo

Poste Italiane

Italgas

Snam

Enel

Banca MPS

Enav

Eni

Raiway

Saipem

Stmicroelectronics

Terna

(Teleborsa) - Al 1° luglio 2025, lequotate; il peso cresce, avendo aumentato, con un +19,1%, di 42,2 miliardi la loro capitalizzazione, che era al 1° gennaio 2025 di 221,2 miliardi di euro. L'andamento azionario delle Partecipate statali è superiore a quello complessivo della Borsa, il cui indice nel primo semestre è cresciuto del 13,9%, passando da una capitalizzazione totale di 810,6 miliardi di euro al 1° gennaio 2025 ad una di 923,7 miliardi di euro a inizio luglio, con un incremento di 113,1miliardi. Questo risultato è dovuto al trascinamento positivo soprattutto diI dati sono stati rielaborati da, nell'ambito del suo Osservatorio Finanziario e sono relativi a tutte le tredici società dello Stato quotate, attive nella finanza, nell'industria e nei servizi:, Enel,, Fincantieri, Italgas, Leonardo, Poste Italiane,, Snam,CoMar ha calcolato anche ilnelle sue tredici società:, al 1° luglio 2025.Guardando alle, a inizio luglio 2025, lecon 83,4 miliardi di euro (che da sola pesa per più del 9% del totale del Listino, consolidando sempre più il suo primo posto),con 43,4 miliardi (4,7% del Listino, con una decrescita del suo peso specifico),con 26,6 miliardi (2,8%, in progressivo rafforzamento negli ultimi semestri), Poste Italiane con 23,7 miliardi (2,5%, in crescita costante, regolare), Stmicroelectronics con 23,1 miliardi (2,5%, da tempo in fase riflessiva), Terna con 17,6 miliardi (1,9%) e Snam con 17,2 miliardi (1,8%). Ognuna delle sei successive Partecipate vale meno dell'1% del totale del Listino, a cominciare da Banca MPS, con 8,8 miliardi di capitalizzazione (0,9% del Listino), Italgas con 5,8 miliardi di capitalizzazione (0,6% del Listino), Fincantieri con 5,1 miliardi di capitalizzazione (0,56%), Saipem con 4,5 miliardi di capitalizzazione (0,5% del Listino), seguite da Enav e Raiway.Analizzando le2025, si nota che le crescite maggiori delle capitalizzazioni sono state di(+129,5%), di Leonardo (+77,6%), di Poste (+33,7%), di Italgas (+33,6%), di Snam (+20%), di Enel (+19,3%). In territorio negativo, invece, Enav (-3,5%, equivalenti ad un calo di 79 milioni di euro) e Saipem (-8,1%, in diminuzione di 400 milioni).Sul fronte del, è di 19,6 miliardi di euro per, di 15,2 miliardi per, di 13,8 miliardi per, di 11,5 per Stmicroelectronics, di 8 per Leonardo, superiore ai 5 sia per Snam che per Terna, di 3,6 per Fincantieri, di 2,3 per Italgas, di 1,5 per Saipem; poco sopra il miliardo per Enav e Raiway, cui si unisce Banca MPS, dopo le recente cessione del 15% del capitale sociale da parte del MEF.