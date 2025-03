Osservatorio MutuiSupermarket.it, Mutui: il tasso variabile torna più conveniente del fisso

(Teleborsa) - Dopo due anni esatti, l’indice, il principale riferimento per i mutui a tasso variabile, è tornato a essere, l’indice generalmente associato ai mutui a tasso fisso. L’, piattaforma gestita da FairOne S.p.A., ha evidenziato questa svolta, che potrebbe modificare le tendenze del mercato dei mutui in Italia.Tra, rendendo i mutui a tasso variabile meno convenienti rispetto a quelli a tasso fisso. Questa situazione anomala ha spinto la maggior parte dei mutuatari verso il tasso fisso.L’inversione della tendenza potrebbe non durare a lungo. Secondo le previsioni, l’. A pesare sulle prospettive economiche sono fattori come l’aumento della spesa militare annunciato dalla Commissione Europea e il possibile inasprimento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti, che potrebbero far risalire l’inflazione e spingere la BCE a rivedere la propria politica monetaria già nel 2026.Il recente taglio dei tassi da parte della BCE del 6 marzo ha portato a un calo dell’Euribor, ma contemporaneamente l’IRS è aumentato. Come sottolinea: "Il taglio di tassi da parte della BCE deciso lo scorso 6 marzo ha portato, come previsto, alla riduzione del costo del denaro a breve termine e quindi dell’Euribor 3 mesi, ma l’IRS ha registrato, invece, un forte aumento. Tale aumento è dovuto al fatto che: siamo ormai vicini alla fine dei tagli da parte della BCE, che secondo molti osservatori non dovrebbero essere più di 2".Nel mese di marzo 2025, la media dell’IRS a 20 anni si è attestata al 2,68%, in aumento rispetto al minimo del 2,24% registrato a dicembre 2024. L’Euribor a 3 mesi, invece, ha registrato una media del 2,51%, in leggera diminuzione. In termini pratici, ciò significa che per il mese di marzo i mutui a tasso fisso continuano a risultare più convenienti dei mutui a tasso variabile. Tuttavia,L’elevata volatilità dei tassi sta spingendo le banche a rivedere le proprie strategie di offerta. Credem, ad esempio, ha abbandonato il modello di pricing basato sull’IRS, optando per un tasso fisso garantito per chi avvia l’istruttoria del mutuo nel mese corrente.Intanto, per favorire l’accesso ai mutui delle fasce più giovani,Secondo le analisi di MutuiSupermarket.it, nel mese di marzo la quota di richieste di surroga è scesa al 38% rispetto al 40% di febbraio, mentre. La fascia di richiedenti tra i 36 e i 45 anni è in calo e rappresenta solo il 28% della domanda, mentre i più giovani, under 36, continuano a dominare il mercato, richiedendo nel 56% dei casi mutui superiori all’80% del valore dell’immobile.Una simulazione condotta da MutuiSupermarket.it su un immobile a Milano del valore di 220 mila euro, con un finanziamento di 140 mila euro per 25 anni, mostra chePer un impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con un reddito di 2.400 euro mensili, l’incertezza sui tassi futuri richiede un’attenta valutazione delle condizioni offerte dalle banche.