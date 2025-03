TXT e-Solutions, Intermonte alza target price e conferma Outperform

TXT e-Solutions

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato la) e incrementato il(a 46,00 euro per azione dai precedenti 45,00 euro) sul titolo, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, dopo la pubblicazione dei risultati 2024.Per quanto riguarda la previsione di fatturato per il 2025, Intermonte ipotizza una crescita organica dell'11% per il segmento Smart Solution (da +12%) ma include anche il contributo di IT Values ??dal 2Q25; per Digital Advisory, aggiusta la previsione organica dal 5% al ??6%, rimanendo al di sotto della guidance (10%); per Software Engineering, conferma un'ipotesi organica del 4%. Per quest'ultima, ipotizza ricavi da rivendita non core (circa 12 milioni di euro nel 2024) pari a zero nel 2025. Al netto di questo impatto, la crescita organica divisionale per il 2025 sarebbe del 9%. D'altro canto, la stima migliorata del margine EBITDA per il 2025 (14,5%) implica un miglioramento del margine EBITDA di 160bp rispetto al 2024, ampiamente spiegato dal consolidamento di Webgenesys e IT Values, ma anche dalla cessazione dell'attività di rivendita non redditizia. Le piccole variazioni dell'EPS nel 2025 e nel 2026 riflettono il"La generazione di cassa nell'ultimo trimestre è stata migliore del previsto - si legge nella ricerca - Le nostre stime, riviste per includere l' acquisizione di IT Values recentemente annunciata, sono ancora leggermente più prudenti rispetto alle indicazioni aziendali. La revisione del nostro prezzo obiettivo riflette la modifica delle stime. Consideriamo lae confermiamo la nostra visione positiva sul titolo che, al nostro nuovo obiettivo, verrebbe scambiato a 12x EV/EBITDA rettificato 2025".