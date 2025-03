Energia, Pichetto: "Riaprire al gas russo? L'Italia non ne ha bisogno"

(Teleborsa) - "L'Italia non ha bisogno delSiamo il Paese che si è totalmente affrancato dalla Russia e infatti negli ultimi anni attraverso Tarvisio abbiamo avuto qualche afflusso di gas dalla Russia che abbiamo girato all'Austria, questo dimostra la nostra completa indipendenza sulla quantità". È quanto ha detto ilin un punto stampa a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla possibilità di riaprire ai colloqui energetici con Mosca dopo un eventuale accordo di pace con l'Ucraina."È chiaro – ha aggiunto– che se a livello mondiale si arriva alla pace cala anche il prezzo del gas naturale liquefatto che proviene dagli Stati Uniti: si crea un nuovo equilibrio, ma il nuovo equilibrio è un equilibrio sul mercato di scambi (il Ttf), non è legato al fatto singolo".Un equilibrio che dipende anche "dalla quantità dell'offerta a livello mondiale, dove pesa anche la crescita della domanda nei Paesi asiatici, soprattutto la Cina"."Questo – ha osservato il ministro – ha come conseguenza anche laperché se minore la quantità di gas che arriva all'Europa, maggiore è il prezzo".