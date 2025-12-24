Milano 23-dic
Energia, Pichetto: a fine anno scade autorizzazione ambientale centrali a carbone Civitavecchia e Brindisi

Energia, Pichetto: a fine anno scade autorizzazione ambientale centrali a carbone Civitavecchia e Brindisi
(Teleborsa) - “A fine anno scadrà l’autorizzazione ambientale per la produzione di energia elettrica da carbone delle centrali di Civitavecchia e Brindisi. Un passaggio che conferma, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, il percorso di uscita dalla produzione elettrica a carbone sul territorio nazionale". Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

"È un obiettivo chiaro e consolidato della strategia energetica italiana, in linea con gli impegni europei e con il percorso di transizione verso un sistema più sostenibile. Al tempo stesso stiamo tuttavia valutando con attenzione la possibilità e le modalità di interventi che consentano di evitare una dismissione anticipata degli impianti rispetto a quanto potrebbe risultare opportuno sotto il profilo strategico: la priorità del governo è garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la continuità degli approvvigionamenti, in un contesto ancora caratterizzato da forti elementi di incertezza.

"Come MASE continueremo a operare in stretto raccordo con gli altri soggetti istituzionali e con gli operatori del settore, nel rispetto del quadro normativo e degli obiettivi di decarbonizzazione, assicurando un equilibrio tra sostenibilità ambientale, sicurezza energetica e tutela del nostro sistema produttivo”.
