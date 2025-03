Private Banking: crescita a due cifre nel 2024, +14,1% sul 2023

(Teleborsa) - Ilitaliano chiude il 2024 con unche raggiungono quota 1.257 miliardi di euro, consolidando così i risultati di un'annata molto positiva, che già nel corso dei primi sei mesi aveva superato le previsioni per fine dicembre (pari a 1.242 miliardi). La crescita registrata durante l'anno passato è stata infatti pari a +14,1% sul 2023 (+156 miliardi complessivi), grazie a una combinazione di effetto mercato (+69 miliardi; +6,3%), raccolta netta (+49 miliardi; +4,5%) e cambiamenti organizzativi che hanno portato un impatto positivo di +37 miliardi (+3,3%), confermando il trend di continuo sviluppo dell'intero settore. È quanto emerge dai dati consuntivi al 31 dicembre 2024 del mercato servito, rilevati dall'"Un'industria che cresce sa intercettare i bisogni ed è in grado di fornire risposte adeguate: il Private Banking prosegue il suo trend di crescita grazie al connubio di questi elementi che poggiano su un modello di consulenza patrimoniale in grado di supportare i clienti nella pianificazione e nella protezione dei loro progetti di vita; consulenza professionale sempre più centrale, in un contesto di bassa natalità e di un'aspettativa di vita sempre più lunga ed attiva – ha commentato–. La fiducia degli investitori nel valore degli investimenti è la leva per favorire la crescita della ricchezza Private, anche con uno sguardo al 'dopo di noi': uno dei compiti dell'industria del Private Banking sarà anche quello di supportare i clienti in questo percorso, indicando la strada verso scelte filantropiche in grado di creare valore artistico e sociale per il Paese".+6,3% nel primo, +2,2% nel secondo, +3,3% nel terzo e +1,7% nel quarto. Tralasciando i primi due trimestri già esaminati, nel terzo e quarto periodo i risultati positivi sono stati guidati sempre da raccolta netta (+ 9 miliardi nel terzo e +11 nel quarto) e dall'effetto mercato (+22 miliardi nel terzo e +10 nel quarto), seguiti dai cambi perimetro avvenuti solo nel terzo trimestre (+9 miliardi).Nel 2024(+0,6pp in termini di asset mix sul 2023) che, assieme al(+0,2pp), guadagna peso a scapito della raccolta diretta (-0,3pp) e dei prodotti assicurativi (-0,5pp). L'andamento positivo dei mercati sostiene tutti i comparti, soprattutto la raccolta gestita (+8,7%). L'amministrato registra la miglior performance di raccolta netta (+6,6%). I cambi di perimetro intervenuti nell'anno incidono soprattutto sulla raccolta diretta (+7,3%). Anche in questo caso, l'analisi trimestrale della composizione dei portafogli testimonia una sostanzialmente stabilità. Nel quarto trimestre la crescita è stata trainata dalla raccolta diretta (+3,6%) e dai prodotti assicurativi (+3%). Ilha beneficiato maggiormente della raccolta netta (+2,6%), mentre l'assicurativo dell'effetto mercato (+1,4%). L'amministrato è rimasto pressoché stabile (+0,3%) ed è l'unico ad aver ottenuto un contributo negativo dalla raccolta netta (-0,7%). Il gestito è cresciuto moderatamente (+1,4%), nonostante l'impatto negativo derivante dai cambi di perimetro (-1,2%).Relativamente ai prodotti,(22,9%, cresciuti di 0,9pp in termini di asset mix sul 2023), seguiti dalla liquidità (13,3%, calata di 0,2pp) e dalle gestioni patrimoniali individuali (12,3%, in calo di 0,8pp). I prodotti obbligazionari (titoli di stato e altre obbligazioni) pesano complessivamente per il 22,1% (in leggera crescita sul 2023 quando erano al 21,7%). Stabile sia l'azionario (11,1% nel 2024 contro l'11,3% del 2023) che i prodotti assicurativi (Multi-ramo, Ramo III e Ramo I; dal 19,5% del 2023 al 19,1% del 2024).