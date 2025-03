OPA Piovan: Automation Systems chiude al 98,91%, ok al delisting

Piovan

(Teleborsa) - L'OPA di Automation Systems susi è conclusa con il raggiungimento del 98,91% del capitale della società, per la quale è previsto il delisting, a far data dal 3 aprile prossimo.Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da Intesa Sanpaolo -Divisione IMI Corporate & Investment Banking, nella sua qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, si legge in una nota, alla chiusura del periodo, risultano portate in adesione circa il 30,07% del capitale di Piovan e di circa il 96,52% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo di oltre 225,6 milioni.Tenuto conto della partecipazione iniziale già detenuta e delle azioni proprie, al termine dell'offerta, Automation Systems verrà a detenere circa il 98,91% del capitale di Piovan.