Viasat selezionata per progettare sistema satellitare in orbita lunare con Telespazio

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nelle comunicazioni satellitari,, insieme al responsabile del programma, joint venture tra l'italiana(67%) e la francese(33%). Moonlight è il programma dell'ESA perche migliorerà notevolmente i servizi di navigazione e comunicazione combinati per le missioni europee e internazionali sia sulla superficie della Luna che in orbita lunare.e guiderà la definizione dei servizi di comunicazione end-to-end: l'obiettivo è fornire una rete di comunicazione per lander lunari, rover, orbiter e altre tecnologie. Viasat sarà inoltre responsabile dell'infrastruttura di comunicazione terrestre e dei terminali utente di comunicazione sulla superficie lunare.Telespazio, in qualità di responsabile del programma Moonlight, ha stipulato undel sistema di comunicazione. Questo lavoro sarà interamente finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea per tutta la Fase 1."Moonlight è uno dei progetti più lungimiranti ed entusiasmanti intrapresi dall'Agenzia Spaziale Europea e dall'Agenzia Spaziale del Regno Unito - ha detto- La partecipazione di Viasat si basa sulla nostra tradizione di fornitura e gestione di programmi di comunicazione satellitare altamente innovativi e ambiziosi"."Questo segna una pietra miliare fondamentale nel nostro impegno per il programma Moonlight - ha commentato- Grazie alla partnership con un leader mondiale nelle comunicazioni satellitari, possiamo sfruttare tecnologie all'avanguardia per creare un'infrastruttura di comunicazione e navigazione sicura ed efficiente, essenziale per il successo delle missioni lunari"."Moonlight sta prendendo forma in modo costante e l'inclusione di Viasat segna una pietra miliare significativa verso la fornitura di servizi di comunicazione e navigazione per le future ambiziose missioni lunari - ha sottolineato- L'Italia è orgogliosamente in prima linea in questa impresa, con il forte supporto dell'ASI e attraverso la sua eccellenza industriale leader, mirando a svolgere un ruolo importante in una presenza sostenibile sulla Luna".