Spazio, cresce costellazione italiana IRIDE: in orbita altri 7 satelliti di Argotec

Officina Stellare

(Teleborsa) -, azienda italiana leader nella produzione di microsatelliti, haquesta notte, con Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI),, la prima costellazione italiana per l'osservazione della Terra. Il lancio dei sette satelliti HEO è avvenuto alle 23:25 di lunedì 23 giugno, a bordo di un razzo Falcon 9. Dopo qualche ora dal lancio è stato acquisito il segnale dei satelliti, operazione seguita dal Mission Control Center di Argotec, si legge in una nota.La costellazione satellitare IRIDE è finanziata con un, affiancati da fondi nazionali. Si tratta di una "costellazione di costellazioni", composta da satelliti eterogenei per tecnologia e capacità, destinati al monitoraggio di eventi naturali, all'osservazione dei cambiamenti climatici e alla mappatura di infrastrutture critiche per la sicurezza. I nuovi satelliti HEO, (Hawk for Earth Observation), il primo satellite della costellazione IRIDE, lanciato lo scorso 14 gennaio."IRIDE è frutto della collaborazione tra Governo italiano, ESA, Agenzia Spaziale Italiana e di tutto il settore industriale spaziale italiano - affermae del centro di ESA ESRIN - Ringrazio tutti i team coinvolti che hanno reso possibile questo importante risultato, in particolare desidero congratularmi con Argotec,, Exprivia e tutte le ditte coinvolte nella realizzazione di questa costellazione"."Comincia a prendere forma in orbita la costellazione Iride. È un traguardo rilevante, di cui siamo molto fieri, per l'importanza strategica - ricorda il- che il progetto ha su diversi fronti. In primo luogo, per lo stato di salute del nostro pianeta: le attività legate alla costellazione potranno contare su nuovi e potenti "occhi" dallo spazio, che ci aiuteranno a proteggere, studiare i cambiamenti climatici e difendere il delicato equilibrio del nostro ecosistema. È un risultato importante anche perché testimonia il livello di competenza e consolidamento raggiunto dalla nostra filiera, che ha saputo realizzare in tempi record un programma sfidante e complesso"."Se anche un passo conta, oggi noi ne abbiamo fatti sette - dice- Entro il 2026, Argotec è pronta a realizzarne fino a 25, tutti dotati di sensori ottici multispettrali in grado di acquisire immagini in diverse lunghezze d'onda, sia nel visibile e nel vicino infrarosso".