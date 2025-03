Banco BPM crolla con no BCE a "Danish Compromise" su OPA Anima

Banco BPM

Anima

Unicredit

(Teleborsa) -in Borsa per ilsull'OPA lanciataFonti finanziarie, infatti, anticipano che la vigilanza europea si sarebbe espressa negativamente a proposito dell'applicazione del beneficio patrimoniale noto come "Danish Compromise", condizione, che si basa su un presupposto industriale ed anche su un incentivo di natura regolamentare.La decisione della BCE, non soloper la SGR milanese,per il Banco BPM. Domani è stato convocato un CdA del Banco BPM, proprio nel giorno in cui è convocatache aveva già ventilato la possibilità di ritirare la sua offerta, condizionandola al via libera dell'autorità di vigilanza.Frattanto, le azioni del Banco BPM crollano in Borsa, attestandosi, mentre Unicredit registra un calo dello 0,83%, in linea con la performance debole del comparto bancario. Animla Holdoing lima invece lo 0,29%.Il Danish Compromise è una norma contabile che risale al 2012, incorporata nelle regole di Basilea, che garantisce un incentivo alle acquisizioni effettuate dalle banche tramite le controllate assicurative. Nle caso in specie, l'offerta sarebbe stata lanciata dal banco tramite la controllata assicurativa Banco BPM Vita. Ma la vigilanza della BCE si sarebbe già espressa contro una interpretazione estesa della norma.Naturalmente,, poiché il sì al Danish Compromise è condizione vincolante dell'OPA su Anima. A sua volta, anche Unicredit, la cui assemblea domani dovrà approvare l'aumento di capitale a servizio dell'OPS su Banco BPM, potrebbe rinunciare a portare avanti il progetto, secondo quanto precisato qualche tempo fa dalla banca di piazza Gae Aulenti.