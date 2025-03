ProsiebenSat 1 in caduta a Francoforte dopo OPA di MFE

Prosiebensat.1 Media

Germany MDAX

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che evidenzia una perdita del 9,65% a Francoforte, in scia all'OPA annunciata ieri sera da MFE. che già detiene quasi il 30% del capitale dell'emittente via satellite tedesca.MFE ha lanciato un'offerta pubblica volontaria un corrispettivo pari alla media ponderata per i volumi degli ultimi tre mesi del titolo in Borsa (corrispettivo d'offerta minimo per legge), riconoscendo il 78% in denaro ed il restante circa 22% in azioni MFE A di nuova emissione. L'offerta sara' promossa sulla base di un documento d'offerta che dovrà essere approvato dall'autorità di vigilanza BaFin.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 6,453 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 5,447 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento diè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 6,453.