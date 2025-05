ProSiebenSat.1, offerta MFE "inadeguata da un punto di vista finanziario". Board: non aderire

ProSiebenSat.1 Media SE

MFE-A

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza diraccomandano agli azionisti di "non accettare l' offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE)".A seguito dell'esame del documento di offerta datato 8 maggio 2025, si legge in una nota, entrambi gli organi di governo hanno concluso che "l'offerta è inadeguata dal punto di vista finanziario". Tale valutazione "è supportata dai pareri corrispondenti forniti da Morgan Stanley, che funge da consulente del Consiglio di Amministrazione, e da Goldman Sachs, che funge da consulente del Consiglio di Sorveglianza".Ildi 4,48 euro in contanti e 0,4 azioniper azione ProSiebenSat.1 corrisponde a un prezzo di offerta calcolato di 5,75 euro. Questo prezzo "è solo marginalmente superiore al prezzo medio trimestrale ponderato per il volume di 5,74 euro", determinato da BaFin, che rappresenta il prezzo minimo di legge.e, dal punto di vista di ProSiebenSat.1, non riflette l'andamento futuro previsto del valore della Società", si legge nella nota.Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza "accolgono con favore l'intenzione di MFE" di supportare l'attuazione della strategia di ProSiebenSat.1 e di promuovere collaborazioni nel core business dell'intrattenimento.Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza sottolineano che, secondo MFE, "l'obiettivo perseguito da MFE con". Piuttosto, secondo MFE, "l'offerta mira ad aumentare la flessibilità per future acquisizioni azionarie". Dopo la conclusione dell'offerta pubblica di acquisto, "talia tutti gli azionisti".