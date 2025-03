MPS replica a proxy advisor ISS: analisi inaccurata su OPS Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - "Riteniamo che ISS abbia trascurato alcuni elementi chiave nel formulare questa raccomandazione. Inoltre, con preoccupazione,, il che potrebbe essere fuorviante per i nostri azionisti". Lo scrive in una replica, dopo che venerdì il proxy advisor statunitense ISS ha invitato gli azionisti della banca senese a votare contro la proposta di aumento di capitale a servizio dell'OPS suIn particolare, afferma la banca, "siamo rimasti sorpresi nel vedere che ISS abbia posto alla base della propria raccomandazione di voto contro l'aumento di capitale il fatto che l'offerta sia stata promossa in "assenza di due diligence, assenza di un prezzo finale e incertezza in merito al completamento della transazione". Infatti le offerte pubbliche di acquisto e/o scambio convenzionali non sollecitate,".Il rapporto di scambio dell'offerta di MPS su Mediobanca "registra uno(circa dell'1% basato sugli ultimi prezzi ufficiali) se comparato ai termini dell'offerta. Questo è un chiaro indicatore che i termini attuali dell'offerta riflettono una valutazione equa della transazione e un chiaro apprezzamento da parte del mercato del premio offerto", sottolinea l'istituto senese, dicendo che quella sullo "sconto limitato è tra le omissioni più sorprendenti" del proxy advisor."La transazione ha unper tutti gli stakeholder di Banca Montepaschi di Siena, di conseguenza invitiamo i nostri azionisti a votare a favore della proposta di aumento di capitale", aggiunge ancora la banca, dicendo che "questa ipotesi di aggregazione rappresenta un'opportunità unica per rafforzare il proprio posizionamento in determinati ambiti e settori chiave, anche per meglio cogliere opzioni future di crescita. Senza questa transazione, nel panorama attuale, c’è il rischio che MPS rimanga con limitate alternative strategiche, che riteniamo sarebbe dannoso per i nostri azionisti".