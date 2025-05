MPS, Lovaglio: ruolo attivo in seconda fase M&A dopo integrazione con Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - "Il processo di M&A in Italia è ancora in atto e quel che noi vogliamo fare è innovativo. Nellache ci aspettiamo partirà fra due anni, considerando il nostro stato patrimoniale, il nostro capitale, le nostre competenze e la nostra rete, riteniamoin questo futuro processo di aggregazione". Lo ha affermato l'amministratore delegato di, nel corso della conference call con gli analisti."Avremo une ci permetterà scegliere le migliori soluzioni per i nostri soci e di garantire loro una remunerazione sostenibile", ha aggiunto.Lovaglio si dettodel 66,67% di adesione dell'OPS su Mediobanca, "quindi non pensiamo a percentuali diverse"."Sebbene sia stata necessaria la nostra offerta per stimolare- ha sottolineato l'AD - lae con l'ambizione di creare una nuova forza competitiva nel settore bancario italiano". "Detto questo - ha proseguito - è chiaro che dovremmo analizzare a fondo i punti di forza e di debolezza dell'operazione" su Banca Generali. Ci sono importanti domande cui rispondere prima di poter valutare l'impatto finanziario dell'operazione"."Io sono convinto che gli azionisti di Mediobanca voteranno a favore dell'operazione" su Banca Generali nell'assemblea di giugno, "perché le-ha detto in risposta a un'altra domanda - Non vedo nessun ostacolo, nessun conflitto nel votare l'operazione di Mediobanca su Banca Generali e la nostra operazione OPS".Secondo Lovaglio, i benefici finanziari dell'OPS su Banca Generali "per gli azionisti di Mediobanca sono meno chiari". "È certo che l'operazione consuma capitale, 80bps dice Mediobanca, secondo alcuni analisti l'erosione di capitale è stimata anche al di sopra dei 100 pb, con uno spazio più limitato per la distribuzione di capitale". "A prima vista - ha proseguito Lovaglio -, anche considerando le sinergie stimate da Mediobanca con Banca Generali. Il dividendo per azione di Mediobanca non è stato calcolato, il che rende complicato capire se l'operazione sia accrescitiva per gli azionisti in termini di distribuzione di dividendi".