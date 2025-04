4AIM SICAF, KT&Partners abbassa target price e conferma Add

4AIM SICAF

Datalogic

DHH

Espe

ISCC Fintech

Mare Engineering Group

Ubaldi Costruzioni

Vivenda Group

Laboratorio Farmaceutico Erfo

TrenDevice

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il(aper azione da 205,9 euro, per un potenziale upside del 154%) e confermato la) sul titolo, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan.Gli analisti ricordano che il 28 febbraio 2025 4AIM SICAF ha pubblicato i suoi risultati finanziari FY24, registrando una perdita di -5,1 milioni di euro dalle operazioni di investimento (-4,3 milioni nel 2023). A dicembre 2024, 4AIM haL'offerta ha comportato il collocamento di 21.148 nuove azioni a un prezzo di esercizio di 160 euro per azione; i maggiori sottoscrittori sono stati Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e l'investitore privato Maria Lina Gaggino, che hanno acquisito 6.250 nuove azioni ciascuno. Le restanti 5.880 azioni non sottoscritte possono ancora essere assegnate a investitori esistenti o nuovi fino alla fine del 2025. 542 azioni devono ancora essere emesse in base a un impegno di sottoscrizione in sospeso, da cui prevede di raccogliere circa 87 mila euro.Dall'ultimo aggiornamento di KT&Partners dell'11 dicembre 2024, 4AIM ha(in aumento rispetto alle 43 precedenti). Sono state aggiunte 7 nuove società:. Ha completamente disinvestito da 3 società:, Relatech (a seguito dell'offerta pubblica di acquisto sulle sue azioni) e. Una delle nuove partecipazioni (Datalogic) è quotata sul segmento STAR di Euronext Milan.