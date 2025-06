ESPE, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

ESPE

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato aper azione (da 4,40 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 65%.Gli analisti scrivono che nel 2024 ESPE ha presentato il primo bilancio consolidato della storia recente,e riflettendo un'espansione strutturale guidata da operazioni di integrazione verticale e crescita per linee esterne. Il valore della produzione raggiunge 66 milioni di euro con un EBITDA di 8,6 milioni di euro (13,1%) e un Net Income pari a 3,4 milioni di euro, che permette al CdA di approvare la distribuzione di un dividendo di 0,15 euro per azione, con un dividend yield del 4,8% e payout al 36,3%. Peggiora leggermente la NFP per effetto del capitale circolante e degli investimenti effettuati, ma al contempo il backlog supera i 100 milioni di euro, garantendo visibilità sui risultati fino a metà 2026.si concentreranno sull'in Permatech (sviluppo FTV), Rigoni Lab (ingegneria), Reflow (O&M) e Soland (EPC), oltre alla realizzazione dei progetti in corso, per rafforzare la presenza nel settore energetico.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale, gli analisti hannoper i prossimi anni, allungando l'orizzonte temporale al 2027. In particolare, si aspettano un valore della produzione 2025 pari a 70,10 milioni di euro, con EBITDA di 9,10 milioni di euro, confermando la marginalità 2024 del 13,0%. Per gli anni successivi, si aspettano un aumento dei volumi e valore della produzione in crescita fino a 102,20 milioni di euro nel FY27 (CAGR 2024-2027: 15,7%) ed EBITDA di 12,50 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 13,2%.