Ricostruzione post-sisma – Ubaldi tra le realtà protagoniste nel Centro Italia

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la– tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo – sta generando un impatto. Con oltre 1.400 progetti attivati e più di 500 milioni di euro già allocati, la ripartenza economica dell’area sta iniziando a produrre risultati concreti. Secondo le stime,coinvolte sarà di circa, con una crescita media annua del 3,9% fino al 2029.In questo scenario di rilancio infrastrutturale,, specializzata in opere pubbliche e civili nel Centro Italia, s. Con une una pipeline di oltre 110 milioni di euro, la società beneficia del momentum positivo legato agli investimenti pubblici e ai fondi destinati alla rigenerazione post-sisma. Ubaldi è attualmente coinvolta in, in larga parte focalizzati su infrastrutture viarie e opere di pubblica utilità.(Target Price Consensus: 5 euro), è un’impresa di costruzioni italiana specializzata in infrastrutture pubbliche, edifici industriali, aziendali e residenziali e in segmenti di nicchia come opere marine e fluviali e l’installazione di dispositivi antisismici, con qualifiche SOA fondamentali per partecipare a selezionate gare pubbliche. Ubaldi attualmente viene scambiata a 3x EV/EBITDA 2025E, con uno sconto rispetto ai concorrenti che si attestano a 5.8x.