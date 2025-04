BCC Iccrea, definito closing partnership IT con Accenture

Accenture

(Teleborsa) - Il Grupporendono noto che in data 31 marzo 2025, a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e di legge, si è tenuto il closing della partnership in ambito infrastruttura IT, annunciata il 23 gennaio 2025, che porta a sviluppare un nuovo modello di servizio progettato per aumentare i livelli di sicurezza e resilienza.Per effetto dell’operazione, si legge in una nota, BCC Sistemi Informatici, la società di Information & Communication Technology del Gruppo BCC Iccrea, ha perfezionato la cessione del proprio ramo d’azienda in favore di AFAST (gruppo Accenture) e definito con la stessa un contratto di servizio infrastrutturale di mediolungo termine.