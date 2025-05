Iccrea Banca, rinnovati gli organi sociali. Giuseppe Maino confermato presidente

(Teleborsa) - L'Assemblea di, la capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, ha rinnovato gli organi sociali per il prossimo triennio e approvato il bilancio individuale di Iccrea Banca.Il nuovorisulta composto da: Carri Francesco, Fiordelisi Teresa, Gambi Giuseppe, Longhi Maurizio, Maino Giuseppe, Manzo Amedeo, Ottoboni Roberto, Petrini Paola, Piva Flavio, Stra Pierpaolo, Benabdallah Nadia (indipendente), Cappiello Laura (indipendente), Elefanti Marco (indipendente), Rimoldi Enrica (indipendente), Zoni Laura (indipendente). Il nuovorisulta invece composto da: Zanardi Barbara (Presidente), Andriolo Riccardo, Capuano Claudia.Il nuovo CdA di Iccrea Banca, nella sua prima riunione avvenuta subito dopo l'Assemblea, ha confermatocomedel Consiglio di Amministrazione anche per il prossimo triennio."Sono orgoglioso di essere stato confermato come Presidente di Iccrea Banca per i prossimi tre anni, una responsabilità che mi sprona a continuare il lavoro svolto finora e a guardare al prossimo futuro, insieme al nuovo Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo di consolidare il ruolo del Gruppo BCC Iccrea al fianco di famiglie e imprese - ha commentato Maino - Negli ultimi anni, il nostro Gruppo ha, riuscendo contestualmente a rafforzare sia i propri fondamentali che il supporto ai territori. Nel 2024 abbiamo erogato oltre 17 miliardi di euro di nuovi impieghi, acquisito oltre 250 mila nuovi clienti, superato la soglia di 900 mila soci e destinato oltre 53 milioni di euro a iniziative liberali. Il nostro impegno è chiaro: vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per le economie locali, offrendo soluzioni sempre più innovative, promuovendo l'educazione finanziaria e rispondendo con efficacia ai bisogni in evoluzione dei nostri soci e della clientela".