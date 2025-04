EQUITA, downgrade a Hold di Intesa con aumento target price

Intesa Sanpaolo

EQUITA Group

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione dai precedenti 4,5 euro) e abbassato la(ada Buy) sul titolo, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan.Gli analisti scrivono che i, sia in termini di ricavi che di utile netto, con i ricavi di ogni unità aziendale in calo a due cifre anno su anno, con conseguente calo del -9% nei ricavi totali dell'anno fiscale 2024 in un contesto ancora difficile per gli equity capital markets (ECM). Un forte inizio del 2025, unito agli investimenti effettuati lo scorso anno, ha visto il management fornire una prospettiva positiva, con una ripresa prevista dell'ECM nell'ultima parte dell'anno.Il CdA ha proposto un DPS invariato per l'anno fiscale 2024 di 0,35 euro ad azione (yield di circa l'8%). La distribuzione futura dei dividendi seguirà la crescita degli utili netti LT. È stata inoltre annunciata unaIl downgrade è arriva "poiché ora riteniamo che il titolo stiaaziendale nel 2025, considerando anche l'attuale visibilità in particolare sulla ripresa dell'ECM nel secondo semestre dell'anno", si legge nella ricerca.