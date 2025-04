Open Fiber a Menfi, la fibra Ftth connette 2.300 civici

(Teleborsa) - Al via a Menfi i lavori diprevisti dalL'intervento nel comune in provincia di Agrigento prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di oltre 2.300 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a oltre 2.900 unità immobiliari tra abitazioni, attività commerciali e imprese. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. Tra le zone raggiunte dalla copertura anche la località Lido Fiori.Lapuò raggiungere la velocità di oltre 1 Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all'accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese.prevede il riuso di infrastrutture già esistenti e limiterà al minimo l'impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Il ripristino delle strade si svolge in due fasi: la prima, provvisoria, prevede una copertura con malta rosa per 30 giorni per consentire l'assestamento del terreno; la seconda fase è definitiva e consiste nell'incisione di una porzione di carreggiata e l'asfaltatura a caldo della strada."Il progetto di Open Fiber rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo digitale della nostra comunità, perché offre ai cittadini e alle imprese un accesso a Internet veloce e affidabile – dice il–. Si tratta di un'infrastruttura essenziale che renderà Menfi un territorio sempre più attrattivo e inclusivo, poiché la distanza non sarà più un ostacolo, ma un'opportunità di crescita per tutti"."Open Fiber sta portando a Menfi la stessa qualità di connessione che si trova nelle grandi città. A differenza delle reti in rame, oggi la fibra ottica è un asset digitale che migliora la qualità della vita delle persone e incentiva lo sviluppo economico locale e il turismo", spiegaIlrientra nei piani di intervento pubblico della, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia.si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.