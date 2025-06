Prysmian acquista statunitense Channell Commercial per 950 milioni USD

Prysmian

(Teleborsa) -, azienda leader in USA nella produzione dicustodie in termoplastica e soluzioni per la gestione della fibra ottica. L'acquisizione è avvenuta ad un, soggetto agli aggiustamenti previsti dal contratto. In base ai termini dell’accordo, Prysmian potrebbe essere tenuta a effettuare un potenzialedi dollari, qualora Channell raggiungesse determinati obiettivi di EBITDA per l’anno solare 2025.Questaposiziona Prysmian come fornitore leader di, coprendo la gamma di soluzioni per la connettività dalla strada fino all’abitazione. L’acquisizionein Nord America.L'integrazione dei prodotti Prysmian e Channelll’implementazione delle reti,del servizio. L’acquisizione rafforzerà anche la posizione globale di Prysmian nel settore delle soluzioni di connettività grazie a una maggiore portata commerciale e all’approccio complementare nella ricerca e sviluppo, posizionando il business per l’espansione di FTTH e 5G, e per la crescita dei data center.all’interno del perimetro di rendicontazione finanziaria di PrysmianLa guidance diper l’anno corrente non include il contributo di Channell. Pertanto, il Gruppo, includendo il contributo di quest’ultima, presentandola contestualmente ai risultati del primo semestre 2025 che saranno comunicati il 31 luglio 2025."Il nostro portafoglio sinergico di soluzioni per l’energia e il digitale si rafforza grazie a questa acquisizione e, di conseguenza, porteremo benefici ai clienti in tutto il Nord America, aumentando al contempo la nostra competitività globale nel settore digitale", commenta, CEO di Prysmian.