Aeroporti di Roma: ok al Piano Aeroporti, Fiumicino hub strategico globale

(Teleborsa) - Aeroporti di Roma accoglie la visione innovativa di sviluppo illustrata dal Ministro Matteo Salvini nell'anticipare i contenuti del nuovo Piano Nazionale Aeroporti, presentato questa mattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il piano conferma la centralità del Masterplan di Sviluppo sostenibile dello scalo di Roma Fiumicino e della quarta pista, già accolti dall'amministrazione di Fiumicino a seguito della profonda revisione del progetto effettuata negli ultimi anni da parte di ENAC e ADR". Lo dichiara in una nota Aeroporti di Roma.



"Ora, per assicurare la tempestività degli interventi necessari in un contesto di grande crescita, è essenziale accelerare la prosecuzione dell’iter autorizzativo che coinvolgerà, in primis, il Ministero dell’Ambiente, considerati l’attuale quadro globale e l'indubbia strategicità nazionale del progetto. Si tratta, infatti, di un passaggio rilevante per il futuro del primo scalo italiano, oltre che una scelta di visione industriale che riconosce il ruolo del principale asset aeroportuale del Paese come leva imprescindibile per la competitività internazionale. Grazie al nuovo assetto dell'aeroporto di Roma Fiumicino, l'Italia potrà continuare competere a livello globale con i grandi hub e assicurarsi il posizionamento centrale nel sistema trasportistico europeo che il contesto geopolitico impone in questo momento storico", conclude la nota.

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