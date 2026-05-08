UniCredit, stipulata convenzione per servizio di tesoreria in via esclusiva di Roma Capitale

(Teleborsa) - È stata stipulata la convenzione triennale per l'affidamento ad UniCredit del servizio di tesoreria di Roma Capitale. In base all'accordo, UniCredit svolgerà il servizio di tesoreria in via esclusiva, assicurando una gestione improntata a elevati standard di efficienza, sicurezza e qualità, grazie all'impiego di soluzioni operative altamente automatizzate e pienamente conformi alla normativa vigente.



La convenzione disciplina le attività di incasso, pagamento, custodia e amministrazione delle disponibilità finanziarie dell'Ente, consentendo a Roma Capitale di avvalersi di un servizio affidabile e tecnologicamente avanzato, in grado di supportare in modo efficace la gestione finanziaria e contabile.



"La stipula della convenzione per il servizio di tesoreria di Roma Capitale - ha sottolineato Marianna Plafoni, Regional Manager Centro Italia di UniCredit - conferma la competitività di UniCredit nel settore delle tesorerie degli Enti, dove la banca vanta una fortissima tradizione, una capillare operatività e un know-how di assoluta eccellenza. UniCredit consolida il proprio ruolo di partner di riferimento della Pubblica Amministrazione sul territorio della Region confermando il proprio impegno a supportare le istituzioni attraverso servizi finanziari evoluti, affidabili e orientati alla trasparenza".

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