Dalla BEI 107,5 milioni di euro per sostenere la sicurezza e la difesa in Italia

(Teleborsa) - Laha siglato un nuovocon ile il, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le. L’operazione si inserisce nel più ampio impegno a favore della sicurezza e della difesa europea della BEI, che ha recentemente ampliato i propri criteri di ammissibilità per sostenere progetti nel settore militare, in linea con gli obiettivi dell’Unione europea.Ildasarà erogato al MEF, che a sua volta veicolerà le risorse della BEI al Ministero della Difesa. Grazie alle favorevoli condizioni offerte dalla BEI sui mercati internazionali, il prestito permetterà alla Repubblica italiana di ottenere un significativonell’arco dei 20 anni di durata del finanziamento.Si tratta deldi questo tipo tra la BEI, il MEF e il Ministero della Difesa. In precedenza, la BEI aveva infatti finanziato con 240 milioni di euro nel 2022 l’acquisto di 16 elicotteri leggeri per l’Arma dei Carabinieri e il potenziamento del sistema di gestione del traffico aereo nazionale, e con 220 milioni di euro nel 2020 la costruzione di tre navi idro-oceanografiche."Questo accordo testimonia il crescente impegno della BEI a sostegno della sicurezza e difesa europea, ed è il risultato di un dialogo costante e proficuo con il governo italiano volto a promuovere investimenti strategici in grado di rafforzare la competitività e la sicurezza del Paese", ha dichiarato, Vicepresidente della BEI. "Continueremo a lavorare fianco a fianco con i nostri partner per promuovere l’autonomia strategica dell’Unione europea", ha aggiunto.