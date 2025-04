Fervi, KT&Partners abbassa fair value e conferma Add

Fervi

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato aper azione (dai precedenti 22,3 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, confermando la" (upside potenziale del 35%).A seguito della pubblicazione dei risultati per l'esercizio 2024 , inferiori alle aspettative, gli analisti hanno rivisto le stime precedenti per il periodo 2025-2027 e introdotto quelle per l'esercizio 2028, tenendo conto di une diKT&Partners prevede ora che ilper l'esercizio 2025 scenderà a 52,8 milioni di euro (-2,5% su base annua rispetto ai 54,1 milioni di euro dell'esercizio 2024) e al di sotto della precedente stima di 57,2 milioni di euro. Nel periodo 2024-2028, prevede una crescita del fatturato con un CAGR dell'1,7%, raggiungendo i 57,9 milioni di euro entro l'esercizio 2028. A livello di, stima ora un EBITDA per l'esercizio 2025 pari a 7,8 milioni di euro (rispetto agli 8,5 milioni di euro stimati in precedenza), con un CAGR del 7,3%, raggiungendo i 9,7 milioni di euro nell'esercizio 2028. Ilè previsto al 14,7% nell'esercizio 2025, in miglioramento al 16,8% entro l'esercizio 2028. Per quanto riguarda il risultato finale, prevede unper l'esercizio 2025 di 3,2 milioni di euro (margine del 6%), inferiore alla precedente stima di 3,9 milioni di euro, con un utile netto in crescita con un CAGR del 17,8% a 5,2 milioni di euro nell'esercizio 2028, beneficiando della fine dell'ammortamento del know-how ereditato dall'acquisizione di Rivit, la cui scadenza è prevista per quest'anno.Infine, prevede unper l'esercizio 2025 di 4,7 milioni di euro (rispetto ai 3,7 milioni di euro della precedente stima), che riflette un maggiore livello di scorte oltre al minore flusso di cassa operativo previsto per l'anno. Prevede inoltre un miglioramento della PFN, raggiungendo una posizione finanziaria netta di -8,2 milioni di euro entro l'esercizio 2028, ipotizzando undei dividendi del 27% nel periodo.